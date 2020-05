Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben een nieuwe methode ontwikkeld om het tijdstip van overlijden op een plaats delict veel preciezer vast te stellen. Met huidige technieken is er een foutmarge van enkele uren, de nieuwe methode brengt die terug tot minder dan een uur.

Bij een misdrijf is het voor de politie van groot belang om zo nauwkeurig mogelijk het tijdstip van overlijden vast te stellen. Een alibi voor dat tijdstip kan een verdachte vrijpleiten. Bij een brede marge rond het tijdstip van overlijden, blijven meer mensen verdacht.

"We halen in ons onderzoek een nauwkeurigheid van gemiddeld 45 minuten bij mensen die vijf tot vijftig uur dood zijn", zegt onderzoeksleider Maurice Aalders, hoogleraar Forensische Biofysica van Amsterdam UMC.

"Dit is een grote stap voorwaarts in het forensisch onderzoek op de plaats delict, de plek waar een lichaam is gevonden. Onze methode is bruikbaar tot twee dagen na overlijden van het slachtoffer."

Resultaten van nieuwe methode zijn veel nauwkeuriger

Tot nu toe gebruikt de technische recherche een eenvoudig model dat is gebaseerd op afkoeling van het lichaam na overlijden. "De temperatuur wordt rectaal vastgesteld. Samen met het lichaamsgewicht en de temperatuur in de omgeving valt uit een tabel af te lezen hoeveel uur geleden die persoon ongeveer is overleden", legt Aalders uit. Door die meetwijze kunnen sporen worden vernietigd. Ook maakt het voor de afkoeling uit of iemand zwaar of juist licht is.

Bij de nieuwe methode meet een rechercheur op een tot vier plaatsen de temperatuur met een thermische camera of een sensor die op het lichaam wordt geplakt. Daarbij wordt rekening gehouden met extra informatie, zoals de hoeveelheid lichaamsvet en of een slachtoffer gekleed is. De resultaten van deze methode zijn veel nauwkeuriger dan die van de oude methode.

Aalders denkt dat de methode in de toekomst verder kan worden verfijnd. Zo wordt nog gewerkt aan een manier om een lichaam op een plaats delict met camera's in 3D vast te leggen. Een computer kan dan aan de hand van dat 3D-model de afkoeling berekenen.