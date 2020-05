Het pinksterweekend wordt overwegend zonnig en warm. Af en toe koelt het iets af door sluierbewolking en stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 19 graden in het noorden tot lokaal ongeveer 25 graden in het zuiden. Er is dit weekend regelmatig sprake van zomerse temperaturen.

Het weekend begint zaterdag warm met temperaturen die op veel plaatsen boven de 23 graden liggen. In het zuiden van het land wordt het zelfs zomers warm. De zon schijnt zaterdag veel.

In de loop van de dag ontstaan met name landinwaarts stapelwolken en trekt er meer sluierbewolking over het land. Het blijft de hele dag droog. In de loop van de avond lossen de stapelwolken op.

In het noordelijk kustgebied wordt het zaterdag ongeveer 19 graden. In de rest van het land kan de temperatuur in de middag oplopen tot ongeveer 21 tot 24 graden. Lokaal kan het in het zuiden mogelijk ongeveer 25 graden worden. Er staat een matige oosten- tot noordoostenwind. In de loop van de middag neemt deze toe aan zee. Op het IJsselmeer kan de wind dan vrij krachtig zijn.

Op Eerste Pinksterdag is het iets minder warm, doordat er meer bewolking hangt. Het wordt ongeveer 20 tot 23 graden. Aan het noordkust is het iets koeler met een gemiddelde temperatuur van 18 graden. Wel is het wederom zonnig en blijft het droog. In de loop van de middag is er meer sprake van sluierbewolking. Er staat een iets krachtigere noordoostenwind dan op zaterdag.

Op Tweede Pinksterdag is het op veel plaatsen opnieuw zomers warm en zonnig. De temperaturen lopen uiteen van 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. De zon is iets feller dan op zaterdag en zondag. Ook na Pinksteren zijn er nog een aantal dagen met zomerse temperaturen.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.