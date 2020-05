De politieagent die in november vorig jaar een vrouw doodschoot in Alkmaar, heeft gehandeld uit noodweer en wordt dus niet vervolgd. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag na onderzoek van de rijksrecherche.

De vrouw vertoonde op de bewuste 19 november verward gedrag en had al vernielingen aangericht en iemand aangevallen met een hamer voordat de agenten ter plaatse kwamen.

"Eenmaal in de Priemstraat aangekomen worden de twee agenten geconfronteerd met de vrouw die een klauwhamer en een groot mes in haar handen heeft. Gelet op de melding die de politieambtenaren hebben gekregen en wat ze zelf zien, is er sprake van acuut dreigend gevaar."

De agenten hebben geprobeerd de vrouw te overmeesteren door pepperspray in te zetten. Dit moest snel gebeuren, omdat om de hoek van de bewust locatie een basisschool staat die toen elk moment open kon gaan. Er werd ook een waarschuwingsschot gelost. Desondanks kwam de vrouw dreigend op de agenten af, waarna gericht op haar geschoten is.

"Het handelen van de politieambtenaar kan daarom naar het oordeel van het OM worden gerechtvaardigd op grond van noodweer."