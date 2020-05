Een dertigjarige man is vrijdagochtend op de Bramentuin in Rotterdam-Zuid doodgeschoten. De politie heeft twee verdachten van 20 en 21 jaar oud opgepakt.

Uitgerukte hulpdiensten hebben nog getracht de man te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

De politie vertelt aan NU.nl dat alle eenheden zijn uitgerukt toen de melding binnenkwam. In de stad zijn de afgelopen weken meerdere schietpartijen geweest, waardoor iedereen direct alert was volgens de woordvoerder.

Daardoor konden de verdachten, die in een auto waren weggereden, geen kant meer op konden en snel worden opgepakt. Het gaat om een 21-jarige man uit Dordrecht en een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel.

Later op vrijdag volgt meer informatie over de schietpartij. De politie zegt dat het onderzoek nog "in volle gang" is.