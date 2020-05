De A12 richting Arnhem is vrijdagochtend urenlang afgesloten geweest vanwege een dodelijk ongeluk dat hoogstwaarschijnlijk is veroorzaakt door een spookrijder. Een inzittende van een aangereden auto is overleden, meldt de politie.

Een andere inzittende en de spookrijder zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke veroorzaker van het ongeval is aangehouden.

Het incident vond rond 4.45 uur plaats tussen Maarsbergen en Veenendaal-West. Dat deel van de A12 bleef tot ongeveer 10.00 uur dicht voor politieonderzoek, melden Rijkswaterstaat en de ANWB.

Verkeer tussen Utrecht en Arnhem kon tijdelijk omrijden over de A27, A28, A1 en A30.