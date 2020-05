Een vleesverwerkingsbedrijf in Helmond is donderdagavond op last van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) gesloten nadat meerdere medewerkers besmet bleken met het coronavirus. Van Rooi Meat moet tot en met dinsdag 2 juni gesloten blijven, meldt de veiligheidsregio.

De veiligheidsregio deed vorige week een steekproef bij 130 medewerkers van het bedrijf. 21 van hen testten positief, waardoor VRBZO vreest dat het bedrijf een brandhaard voor het virus wordt.

De tests werden uitgevoerd nadat de Nationale Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) eigen personeel dat op deze locatie werkt liet testen. Enkelen van hen bleken besmet, waarna besloten werd medewerkers van het vleesverwerkingsbedrijf zelf te testen.

Positief geteste medewerkers worden vrijdagochtend geïnformeerd. Zij moeten twee weken in quarantaine, net als hun huisgenoten. Zij worden opgevangen in een hotel in de regio.

Pas wanneer de veiligheid van medewerkers kan worden verzekerd, mag het bedrijf de deuren weer openen. Vrijdag komt de veiligheidsregio ook met meer duidelijkheid over vervolgstappen die samen met de GGD worden genomen.

Ook slachthuizen in Apeldoorn en Groenlo werden gesloten

Eerder werd een slachthuis van Vion in Apeldoorn per direct gesloten omdat medewerkers samen in achttien busjes reisden, terwijl was afgesproken dat slachthuizen medewerkers niet opeengepakt zouden laten reizen. Toen dit wel bleek te gebeuren, kon de veiligheid niet meer worden gegarandeerd en werd de locatie afgesloten.

Ook een slachthuis in het Gelderse Groenlo werd gesloten nadat meerdere medewerkers positief testten.

