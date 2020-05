De Haagse gemeenteraad heeft Jan van Zanen voorgedragen als nieuwe burgemeester van Den Haag. Dat is donderdagavond bekendgemaakt, nadat tijdens een besloten vergadering werd gestemd over twee kandidaten die door een vertrouwenscommissie naar voren waren geschoven.

Wie de afgevallen kandidaat is, is niet bekendgemaakt. Van Zanen werd voorafgaand aan de bekendmaking weinig genoemd als mogelijke kandidaat.

De VVD'er Van Zanen is momenteel burgemeester van Utrecht en volgt naar verwachting Johan Remkes per 1 juli op. Tussen 2005 en 2013 was Van Zanen de burgemeester van Amstelveen. Remkes is sinds half oktober waarnemend burgemeester van Den Haag, nadat Pauline Krikke enkele dagen eerder opstapte.

Krikke legde haar taak neer na een zeer kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp tijdens de jaarwisseling van 2018-2019.

Den Haag zocht 'ervaren bestuurder met daadkracht'

Den Haag was op zoek naar een burgemeester die een "ervaren bestuurder" is en "daadkrachtig optreedt". Verder moest de nieuwe eerste burgemeester een sterke binding hebben met Den Haag en integriteit "hoog in het vaandel" hebben staan.

De minister van Binnenlandse Zaken zal nog een gesprek voeren met Van Zanen, waarna koning Willem-Alexander hem benoemt.

Officieel kan de minister nog afwijken van de aanbeveling van de Haagse gemeenteraad, maar in de praktijk gebeurt dat vrijwel nooit.