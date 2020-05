Advocaat Nico Meijering heeft donderdag in de rechtbank van Amsterdam duidelijk gemaakt dat de juridisch adviseur die kroongetuige Nabil B. wil bijstaan buiten het Marengo-proces gehouden moet worden. "En anders gaat hij ons op zijn weg vinden", klonk de waarschuwing.

Meijering en zijn collega-advocaten van het kantoor Ficq & Partners, vrezen dat de juridisch adviseur zich privileges toe-eigent die alleen een advocaat toekomen.

Nabil B. liet onlangs weten dat een advocaat en een juridisch adviseur zich bij hem hadden gemeld die hem in het openbaar zouden willen bijstaan. Het Openbaar Ministerie (OM) gaf in eerste instantie toestemming, maar trok deze later weer in omdat de juridisch adviseur geen advocaat bleek te zijn.

B. weigerde daarop nog langer te verklaren en riep het OM op hem in staat te stellen zijn eigen verdediging samen te stellen. In reactie daarop zei de officier van justitie donderdag te verwachten dat B. snel weer voorzien zou zijn van juridische bijstand.

Verdediging wil opheldering over toezeggingen

Meijering wil nu van het OM duidelijkheid over eventuele toezeggingen aan deze juridisch adviseur. "Wil de adviseur vrijelijk toegang tot de gedetineerde kroongetuige als ware hij advocaat?", Wil Meijering weten. "Wil hij ook direct van het OM stukken ontvangen? Bij verhoren van de kroongetuige aanwezig zijn en daarbij de kroongetuige adviseren? Of direct op zitting adviseren?"

Het feit dat Meijering denkt te weten wie de adviseur is, sterkt hem in zijn verzet. "Een adviseur is immers niet gebonden aan de regels en kan als hij zich in het proces weet te mengen als ware hij advocaat schade aan het proces en de belangen van onze cliënten toebrengen", verduidelijkt de advocaat die er geen probleem mee heeft als B. zijdelings van juridisch advies wordt voorzien.

Het OM ging donderdag niet inhoudelijk in op de vragen van Meijering, maar zei wel dat B. nog steeds niet over een advocaat beschikt.

Vraagtekens rond inhoudelijke behandeling

Het is donderdag de laatste dag van een reeks inleidende zittingen in het proces tegen onder anderen Ridouan T.

De inhoudelijke behandeling van deze zaak staat gepland voor eind dit jaar of begin volgend jaar, maar de verdediging heeft al laten gezegd dat dit onhaalbaar is.