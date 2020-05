Er is nog weinig bekend over het schietincident waarbij een man woensdagmiddag in Hilversum door een politieagent is neergeschoten en later aan zijn verwondingen is overleden. De Rijksrecherche is een onderzoek begonnen.

De politie hoorde rond 17.00 uur dat een man met zijn auto over begraafplaats Berestein in het Corversbos was gereden en tegen een gebouw tot stilstand was gekomen. "Toen de agenten ter plaatse waren, ontstond er een situatie waarbij gericht werd geschoten op de man", vertelt een woordvoerder van het OM Midden-Nederland, die niets over de toedracht kwijt wil.

Agenten probeerden de neergeschoten man nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De hele avond is op de plaats delict onderzoek gedaan. Het gaat om een 39-jarige man, aldus de woordvoerder, maar hij kon niet zeggen of hij als verdachte wordt aangemerkt.

Getuigen van het voorval laten aan NH Nieuws weten dat de man met zijn auto dwars door een hek van de begraafplaats was gereden en enkele grafzerken heeft geraakt voordat hij tegen een gebouw tot stilstand kwam. Andere buurtbewoners zouden eerder een verwarde man in de omgeving hebben gezien.

Omdat een politieagent bij een dodelijke schietpartij betrokken is, is het onderzoek automatisch overgedragen aan de Rijksrecherche. Dat onderzoek in opdracht van het OM kan ongeveer een maand in beslag nemen, aldus de woordvoerder.