Op Hemelvaartsdag trokken veel Nederlanders eropuit, waardoor op verschillende plekken vanwege de drukte moest worden ingegrepen. Dit heeft er echter niet toe geleid dat er komend pinksterweekend extra maatregelen worden genomen in drukke gebieden, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Hemelvaart ging als de eerste zomerse dag van het jaar de boeken in. Op die dag trokken veel Nederlanders richting het kustgebied. Het werd zo druk, dat veiligheidsregio's opriepen niet meer naar de Nederlandse badplaatsen te komen.

Met name de beelden van het strand van Scheveningen trokken de aandacht. Die lieten zien dat duizenden strandgangers dicht bij elkaar lagen. Toch is er geen reden om extra maatregelen te nemen, zegt een woordvoerder van de gemeente Den Haag.

"We hanteren dezelfde maatregelen als met Hemelvaart. Er is een beperkte beschikbaarheid van parkeerplaatsen. En mocht het toch te druk worden, dan sluiten we bepaalde wegen."

Volgens de gemeente hielden de bezoekers van Scheveningen zich tijdens Hemelvaart "keurig" aan de 1,5 meter afstand.

'We vragen mensen niet meteen hun handdoekje neer te gooien'

Tijdens Hemelvaart ontstonden op de wegen richting Zeeland al vroeg files. De boulevard in Vlissingen, een populaire route met mooi weer, werd afgesloten voor verkeer. Vooralsnog is Veiligheidsregio Zeeland niet van plan om met Pinksteren preventieve maatregelen te nemen.

"De veiligheidsregio, de gemeente en lokale bedrijven zetten dit weekend vooral in op communicatie", zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Zeeland. "We vragen de mensen niet meteen hun handdoekje neer te gooien op het strand van Domburg. Ga twee opslagen verder, dan ontdek je veel rustigere stranden waar je nog nooit bent geweest."

Wel houdt de veiligheidsregio de situatie nauwlettend in de gaten met een systeem waarmee aan de hand gps-gegevens en foto's van sociale media gemonitord kan worden hoe druk het op bepaalde plekken is.



"Ik vind het niet onwaarschijnlijk dat op basis hiervan de boulevard van Vlissingen weer wordt afgesloten", aldus de woordvoerder.

Een bord herinnert strandgangers in Zeeland eraan 1,5 meter afstand te houden.

'We grijpen liever in waar nodig'

Niet alleen in kustgebieden, maar ook in het binnenland werd het druk tijdens Hemelvaart. Bijvoorbeeld aan rivier de Eem in Amersfoort, waar uiteindelijk zelfs vechtpartijen uitbraken. Ook daar worden dit weekend geen extra maatregelen genomen. "We grijpen liever in waar nodig", aldus een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht.

In Amsterdam moesten op Hemelvaart eveneens maatregelen worden getroffen, aangezien te veel mensen naar de parken gingen. Park Somerlust werd zelfs zo druk, dat het moest worden ontruimd.

"We zetten dit weekend niet in op het ontmoedigen, maar op het aanmoedigen van bepaald gedrag. In de Bogortuin, Park Somerlust en het Westerpark brengen we bijvoorbeeld cirkels aan in het gras, waar mensen in kunnen zitten, zodat er automatisch afstand wordt gehouden", aldus een woordvoerder van de gemeente Amsterdam.

