Advocaat Peter Schouten en Peter R. de Vries willen Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces gaan bijstaan. Dat gebeurt op verzoek van B. De Vries zou dan functioneren als vertrouwenspersoon. Dat maakten de twee mannen donderdag bekend tijdens een persconferentie.

Het Openbaar Ministerie (OM) is volgens De Vries en Schouten na een eerdere toezegging, op het laatste moment echter voor de aanstelling van de misdaadjournalist gaan liggen.

Schouten had vlak na de dood van de eerdere advocaat van B. Derk Wiersum, in september 2018 al laten weten bereid te zijn de kroongetuige bij te staan.

De kroongetuige liet onlangs in het Marengo-proces weten dat het Openbaar Ministerie (OM) niet wilde instemmen met de aanstelling van De Vries als adviseur. Die problemen zijn blijkbaar nog niet verholpen.

De misdaadjournalist liet vrijdag weten te stoppen als directeur van het advocatenkantoor De Vries & Kasem. Op dezelfde dag bracht het AD naar buiten dat Khalid Kasem onderwerp van onderzoek is, omdat hij in 2015 informatie zou hebben gelekt naar de organisatie rond Ridouan T.

De Vries zegt dat zijn vertrek niets met deze zaak te maken hebben, maar met zijn rol als vertrouwenspersoon. Na zijn opstappen zong zijn naam al rond als de persoon die B. zou gaan bijstaan.

Het advocatenkantoor Ficq & Partners liet tijdens de laatste inleidende zitting in het Marengo-proces weten dat als De Vries zich privileges zou toe-eigenen, zoals het aanwezig zijn bij verhoren van de kroongetuige of op zitting adviseren, zij dit niet zullen accepteren. Het advocatenkantoor staat enkele verdachten bij in het Marengo-proces.

De Vries ook nog werkzaam als journalist

De advocaten vrezen een verstoring van de rechtszaak als De Vries zich te intensief met de zaak gaat bemoeien. Met enkel het geven van advies hebben de advocaten geen enkel probleem.