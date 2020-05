De voorzitter van het bestuur van het Cornelis Haga Lyceum in Amsterdam heeft secretaris Sadrettin Karadag woensdagavond geschorst, meldt Het Parool donderdag. Eerder werd zowel diezelfde voorzitter als de directeur van de middelbare school al geschorst. De driekoppige top van het bestuur is nu in zijn geheel ontslagen.

Voorzitter Mohammed Laamimach zou het ontslag van de secretaris hebben aangevraagd, terwijl hij vorige week zelf werd geschorst door Karadag en directeur Soner Atasoy. Laatstgenoemde directeur werd maandag ook geschorst, omdat hij een "angstbewind" op de school zou voeren.

Of de schorsingen rechtsgeldig zijn, moet nog blijken, schrijft de krant. Atasoy en Karadag zeggen dat zij voorzitter Laamimach zaterdag al schorsten, waardoor hun ontslag niet meer geldig zou zijn.

Laamimach daarentegen zegt dat zijn ontslag juist niet geldig is en dat hij na de schorsing van Atasoy en Karadag de enige bestuurder van het Haga Lyceum is.

Ook bij de Kamer van Koophandel en de Inspectie van het Onderwijs is niet duidelijk wie er nog in het bestuur van de school zit of zitten, aldus Het Parool. De onderwijsinspectie zou Laamimach, Karadag en Atasoy gevraagd hebben per ommegaande te laten weten wie het bestuur van de school vertegenwoordigt.

Het drietal ligt met elkaar in de clinch nadat eerder deze maand bekend werd dat vertrouwelijke gesprekken van onderwijsinspecteurs werden afgeluisterd. Zij zouden zijn afgeluisterd terwijl ze onderling gesprekken voerden, maar ook gesprekken met leerlingen en docenten werden opgenomen.