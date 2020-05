Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag in de rechtbank van Amsterdam laten weten dat kroongetuige Nabil B. op korte termijn weer over een advocaat zal beschikken. De man dreigde te stoppen met verklaren als zijn juridische bijstand niet snel geregeld zou zijn.

De kroongetuige beschikte niet langer over rechtsbijstand, nadat zijn vorige advocaten om onbekende reden stopten. Er zouden zich een advocaat en een juridisch adviseur hebben gemeld, maar die laatste zou door het OM niet zijn geaccepteerd.

B. zei te stoppen met verklaren als hij geen eigen advocaat mag kiezen. Het OM zegt nu te verwachten dat dit probleem snel zal zijn opgelost en B. vanaf 26 juni weer gehoord kan worden.

Het OM maakte donderdag op zitting eveneens bekend dat telefoons die in 2015 in een ander onderzoek naar een moordbende, genaamd Koper26, in beslag zijn genomen, alsnog zijn gekraakt.

"Uit die telefoons komt informatie, zoals contactenlijsten en berichten", aldus de officier van justitie. "Zelfs berichten die door de gebruikers verwijderd zijn, konden door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI, red.) worden teruggehaald."

Onderzoek leidde naar vondst wapenarsenaal

De telefoons werden destijds in beslag genomen na een inval in een loods in Nieuwegein waarbij een enorm wapenarsenaal in beslag werd genomen. Ook werd een groep mannen aangehouden die in maart vorig jaar tot celstraffen van 14,5 jaar werden veroordeeld.

De mannen zijn schuldig bevonden aan het voorbereiden van liquidaties. Saillant detail is dat er heimelijk gemaakte beelden van beoogde slachtoffers Abderrahim Belhadj en Ranko Scekic werden gevonden. Mannen die beiden zouden getuigen in het proces Koper26.

Een kleine greep uit de aangetroffen wapens in een loods in Nieuwegein. (Foto: OM)

Moord toegevoegd aan Marengo-proces

De twee mannen zijn in 2016 alsnog geliquideerd en Ridouan T. wordt ervan verdacht de opdracht te hebben gegeven voor de moord op Scekic.

Het OM maakte op 18 mei bekend dat ook de moord op Belhadj aan verdachten in het Marengo-proces ten laste zal worden gelegd. Onbekend is nog aan wie.