De provincie Noord-Brabant is samen met de gemeente Heusden, de Zoogdiervereniging en de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) aan het kijken naar manieren om te voorkomen dat een wolf zich vestigt nabij Heusden. Dat meldt de provincie woensdagavond in een persbericht. Wat de instanties precies willen gaan doen, is nog niet bekend.

Het dier is gezien in een gebied rond Heusden en Vlijmen, dat grofweg wordt begrensd door de Maas, de A59 en de provinciale weg N267. Instanties willen voorkomen dat het dier gewend raakt aan het jagen op schapen in de omgeving. Het dier mag in principe niet gedood of gevangen worden, dus moeten preventiemaatregelen worden getroffen.

Als de wolf kan worden weerhouden van het vangen van schapen, zou het dier volgens experts binnen twee weken uit zichzelf het gebied verlaten, meldt de provincie. Verlaat het dier het gebied daarna niet uit zichzelf, dan zullen de partijen om de tafel gaan voor vervolgstappen.

De wolf heeft vermoedelijk tientallen schapen aangevallen in een paar weken tijd. Brabantse veehouders maken zich zorgen over de aanwezigheid van het dier. De provincie heeft meerdere boeren al elektrische, wolfwerende netten geleend, ZLTO wil meer middelen om vee te beschermen.

Boa's patrouilleren extra in het gebied

ZLTO zegt dat het een zwervende wolf is die dagelijks lange afstanden kan afleggen. Het is daarom lastig te bepalen welke gebieden specifiek moeten worden beschermd.

Meerdere buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) zijn extra aan het patrouilleren in het gebied waar de wolf is gezien. Dit om te voorkomen dat er illegaal op de wolf wordt gejaagd. De boa's gaan met verschillende terreinwagens het gebied in en soms gaan ze te voet.