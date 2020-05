Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag een leerstraf van 35 uur en een voorwaardelijke celstraf van 35 uur geëist tegen de vijftienjarige verdachte voor het beledigen en discrimineren van een homoseksueel koppel in Amsterdam-Oost. Daarnaast eist het OM dat de minderjarige verdachte 850 euro schadevergoeding aan het koppel betaalt.

De jongen zou samen met een groep andere jongeren op 12 april een homoseksueel koppel hebben belaagd terwijl het stel hand in hand naar een supermarkt in Amsterdam-Oost liep. Het koppel filmde een deel van het incident en zette de beelden op sociale media, wat voor veel ophef zorgde. De vijftienjarige verdachte meldde zich een dag later op het politiebureau.

Volgens het OM heeft de tiener zich schuldig gemaakt aan belediging met een discriminatoir aspect. Ook riep hij "In Amsterdam, gay is not normal", waarmee de jongen volgens de officier van justitie niet alleen het koppel, maar de hele groep homoseksuelen in diskrediet heeft gebracht.

"Het is een groot goed in ons land om te kunnen zijn wie je bent en daarbij uiting te geven aan je gevoelens. Iedereen moet in vrijheid met een geliefde hand in hand kunnen lopen", aldus de officier van justitie. "Door de gebeurtenissen van 13 april, de uitlating 'In Amsterdam, gay is not normal' en het meermaals 'kankerhomo's' roepen wordt deze vrijheid ernstig geweld aangedaan."

Advocaat Sébas Diekstra, die de twee mannen bijstaat, laat in een korte reactie aan NU.nl weten dat zijn cliënten de strafeis "passend'' vinden. "Zij hopen dat de rechtbank met de uitspraak in deze zaak een duidelijk signaal zal afgeven ten aanzien van het homofobe gedrag zoals ten laste is gelegd."

De kinderrechter doet over twee weken uitspraak in de zaak. De twee andere verdachten, een 20-jarige man en een 21-jarige man, moeten zich later voor de rechter verantwoorden.