De NS is klaar voor de 'coronadienstregeling' die vanaf 1 juni geldt, zegt de vervoerder woensdag in gesprek met NU.nl. De treinen, stations en fietsenstallingen zijn aangepast op de anderhalvemetersamenleving en voor medewerkers zijn mondkapjes en gezichtsschermen ingekocht.

De NS stelt de mondkapjes en gezichtsschermen (ook spatschermen genoemd) beschikbaar voor medewerkers die geen 1,5 meter afstand kunnen houden, zoals conducteurs. Vooralsnog is het gelukt voldoende beschermingsproducten in te slaan voor het personeel, zegt een woordvoerder van de NS.

Sinds maandag zijn alle fietsenstallingen op de stations weer open. "Voor de veiligheid van de reizigers en medewerkers hebben we hier grote doorzichtige schermen geplaatst."

De NS zegt klaar te zijn voor de nieuwe dienstregeling, waarbij het reguliere aantal treinen wordt ingezet. De vervoerder is al een maand bezig met voorbereidingen.

"En dat is goed ook: het opstarten van een dienstregelingen doe je niet op een of andere dag. We moesten tientallen treinen op trajecten inleggen en op elkaar aansluiten. Dat kost een paar weken."

Stickers op de grond geven op stations aan waar mensen moeten lopen. (Foto: Pro Shots)

'Spannend' hoe druk het gaat worden

Ook in de treinen en op de stations moest het een en ander worden aangepast. Zo mogen reizigers alleen op de stoelen bij het raam zitten, wat wordt aangegeven met groenkleurige stickers. "Uit verschillende testen die we hebben gedaan blijkt dat 95 procent van de reizigers op de juiste plek gaat zitten."

De stations zijn inmiddels ook allemaal 'coronaproof'. Lijnen op de grond geven looproutes aan en stickers moeten duidelijk maken dat er op de roltrappen vier treden afstand moet worden gehouden.

Het is alleen nog spannend hoe druk het gaat worden, zegt de woordvoerder. "Praktisch is alles rond, maar we kunnen niet in een glazen bol kijken." De NS benadrukt dat het openbaar vervoer nog steeds alleen is toegestaan voor noodzakelijke reizen. "De trein is nog steeds geen uitje."

Hoe er in de treinen gehandhaafd gaat worden, kan de NS nog niet bevestigen. De gesprekken tussen de vakbonden en de NS hierover zijn nog gaande. Naar verwachting wordt hier donderdag meer over bekend.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.