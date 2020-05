Zaki R. is woensdag geschorst van zijn voorlopige hechtenis. Uit het dossier blijkt volgens de rechtbank Amsterdam tot nu toe dat de jongere broer van Saïd R., een van de hoofdverdachten in het Marengo-proces, een minimale rol heeft gespeeld bij de verdenkingen in deze rechtszaak.

Er worden in totaal drie leden van de familie R. verdacht in het Marengo-proces. Saïd werd dit jaar aangehouden in Colombia en er is inmiddels om zijn uitlevering gevraagd. Mohamed R., de jongste, verschijnt donderdag voor de rechter.

Uit de verklaringen van kroongetuige Nabil B. zou blijken dat de 41-jarige Zaki R. als lid van de familie wel op de hoogte zou zijn geweest van de vermeende criminele activiteiten van zijn broers, maar dat hij het standpunt had ingenomen niet betrokken te willen zijn bij liquidaties.

"Zaki heeft met (Ridouan red.), T. weinig te maken", aldus de verklaring van B. Zaki zou er volgens de kroongetuige zelfs bij zijn broer op hebben aangedrongen afstand te nemen van T. "Kijk wat hij nou weer aan het doen is", zouden de woorden van Zaki R. volgens de kroongetuige zijn geweest.

Advocaat: 'Cliënt was toehoorder'

De advocaat van Zaki R., Yassine Bouchikhi, bepleit al langer dat zijn cliënt niks te maken heeft met liquidaties en zei op zitting dat het Openbaar Ministerie (OM) hier ook al veel langer van op de hoogte is gezien de verklaring van de kroongetuige al drie jaar oud is. Het OM verdenkt Zaki R. van betrokkenheid bij een moord in Utrecht in 2016.

"Hij was een toehoorder zonder enige betrokkenheid", aldus Bouchikhi over de wetenschap van de vermeende criminele activiteiten. "Dat zijn familielid medeverdachte is, tja, het zijn broertjes. Dat kun je hem niet aanrekenen."

Het is woensdag de derde dag van de inleidende zittingen in het proces dat draait om verschillende liquidaties, pogingen daartoe en voorbereiding daarop. Donderdag is er wederom een zitting en de inhoudelijk behandeling staat voorlopig gepland voor eind dit jaar of begin volgend jaar.