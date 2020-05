Vier op de vijf Nederlandse gemeenten weten niet dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog Joods vastgoed in hun gebied is onteigend en doorverkocht aan de Duitse bezetter, meldt journalistiek platform Pointer woensdag. Zes op de tien Nederlandse gemeenten zegt onderzoeken in te willen stellen en eventuele compensatieregelingen te willen treffen.

Pointer baseert zich op de zogeheten verkaufsbücher, de administratie van de Duitsers waarin zij ruim zevenduizend vastgoedtransacties vastlegden, met een waarde van bijna 100 miljoen gulden. Volgens het platform komt dat neer op 580 miljoen euro en hebben Duitsers daarover honderden miljoenen euro's winst gemaakt, waarmee onder meer concentratiekampen werden gefinancierd.

Een deel van die winst is afkomstig van Nederlandse bedrijven die toentertijd veel zaken deden met de Duitsers. Zij kregen onteigende panden van Joden aangeboden voor aantrekkelijke prijzen, terwijl de Duitse bezetter met de verkoop de oorlog kon financieren.

Uit een reportage van Follow the Money blijkt dat een Amsterdamse jeneverproducent in 1943 gemakkelijk een pakhuis aan de Ruijterkade in de hoofdstad in handen kon krijgen, nadat Duitsers het hadden afgepakt van een in Auschwitz omgebrachte Jood. Pas vier jaar na de oorlog kreeg de rechtmatige familie het pand terug, maar men kan niet achterhalen wat er in de tussentijd is gebeurd met het filiaal.

In zeker 225 gemeenten verloren Joden hun grond, bedrijf of woning

De documenten die transacties beschrijven zijn tegenwoordig in het bezit van het Nationaal Archief in Den Haag. Daaruit blijkt dat in zeker 225 gemeenten Joden bijvoorbeeld hun grond, bedrijf of woning verloren.

Desondanks vroegen sommige gemeenten hen, als zij na de oorlog terugkeerden uit werk- en concentratiekampen, om achterstallige betalingen over te maken. Volgens Pointer is niet duidelijk of dit gold voor Joden in elke gemeente.

Door coronacrisis kunnen gemeenten niet in archieven duiken

Hoewel het merendeel van de gemeenten achter een compensatieregeling voor benadeelden zegt te staan, melden zij in reacties aan Pointer dat archiefonderzoek naar dit onderwerp "enorm lastig is". Eerder gingen grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag al wel over tot onderzoek en financiële regelingen.

De coronacrisis zou gemeenten ook in de weg staan. Dertien van hen zeggen door de gezondheidscrisis niet bij (gesloten) archieven te kunnen en daarom nog geen onderzoek te kunnen doen.