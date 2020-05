Het blijft woensdag droog en warm, met vooral in de ochtend zon. Later trekken er vanaf zee wolkenvelden over het land.

Het wordt maximaal 16 graden aan de kust tot 25 graden in het binnenland. Er staat een matige noordenwind, die krachtig kan zijn aan de kust.

Ook donderdag begint zonnig, later gevolgd door wolkenvelden.

De aangename temperaturen houden tot na het weekend aan.

