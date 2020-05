Twee buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van de gemeente Ede zijn zaterdagmiddag mishandeld tijdens een aanhouding in de Gelderse stad, bevestigt de gemeente dinsdagavond in gesprek met NU.nl.

De boa's waren bezig met het uitschrijven van een parkeerboete toen een groep jongeren zich ermee ging bemoeien en hen beledigde. Volgens de woordvoerder waren de jongeren niet betrokken bij de parkeerboete. Vervolgens ontstond er een worsteling tussen een jongere en de boa's. Een van de boa's liep bij de aanhouding een hoofdwond op.

De verdachte verzette zich tegen de aanhouding. Uiteindelijk is de politie ingeschakeld om te assisteren en de man alsnog aan te houden. Hij is maandag vrijgelaten, maar wordt nog wel verdacht van mishandeling. Het is nog niet bekend of de boa's ook formeel aangifte van de mishandeling doen.

Dinsdag werd er in verschillende gemeentes in Nederland geprotesteerd door boa's. Zij riepen minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) op om hen met een wapenstok en pepperspray uit te rusten. Omdat de buitengewoon opsporingsambtenaren dit niet bij zich mogen dragen, schreven veel boa's in onder meer Rotterdam tussen donderdag en zaterdag uit protest al geen boetes uit.

Aanleiding voor het protest van dinsdag was de mishandeling van twee boa's afgelopen donderdag op het strand van IJmuiden. Daarbij werden de boa's mishandeld door een groep jongeren. Een van hen moest vanwege verwondingen aan het gezicht naar het ziekenhuis.