Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in Noord-Brabant patrouilleren extra in het gebied rond Heusden en Vlijmen, omdat mogelijk illegaal jacht wordt gemaakt op een wolf die in dat gebied is gesignaleerd. Dat meldt een woordvoerder van Samen Sterk in Brabant, dat de handhaving in de Brabantse buitengebieden verzorgt, dinsdag aan NU.nl.

Onder veehouders in Noord-Brabant heerst al enige tijd onrust vanwege de aanwezigheid van een wolf in het gebied, dat grofweg wordt begrensd door de Maas, de A59 en de provinciale weg N267.

In een paar weken tijd zijn tientallen schapen aangevallen. De provincie Noord-Brabant heeft meerdere boeren al wolfwerende netten geleend, maar volgens de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) moet er meer gebeuren.

Volgens de belangenorganisatie voor boeren gaat het om een zwervende wolf die dagelijks lange afstanden kan afleggen. Daardoor is niet duidelijk te stellen in welke gebieden vee moet worden beschermd.

ZLTO pleit daarom voor extra maatregelen, maar maakt niet duidelijk welke maatregelen gewenst zijn.

Wolf mag niet worden afgeschoten

Sinds de aanvallen op het vee klinken steeds meer geruchten dat jagers de wolf willen afschieten. Aangezien het roofdier een beschermde diersoort is, mag de wolf echter niet worden afgeschoten. DNA-onderzoek moet overigens nog aantonen dat het daadwerkelijk om een wolf ging, maar dat lijkt een formaliteit te zijn.

De boa's die extra patrouilleren in het gebied waar de wolf zwerft, zijn volgens de woordvoerder "alert op misstanden en mensen met verkeerde bedoelingen".

In de buitengebieden van Noord-Brabant zijn dertien handhavers actief. Ze gaan met opvallende en onopvallende terreinwagens de gebieden in. Soms doen ze dat te voet.