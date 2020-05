In meerdere steden voeren buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) dinsdag actie. Ze roepen minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) op om hen met een wapenstok en pepperspray uit te rusten, ook al zei de minister maandagavond dat dat niet gaat gebeuren. Drie handhavers uit Den Haag vertellen waarom zij protesteren en bewapend willen worden.

Lorenzo: 'Wat moet je met blote handen als groep zich tegen je keert?'

"Kippenvel kreeg ik toen ik de beelden uit IJmuiden zag (daar werden donderdag twee handhavers mishandeld, red.). Dit is dus waar we bang voor zijn."

"Die collega's doen hun werk en proberen het voor ons allemaal zo goed mogelijk te doen. En dat ze dan door een groep jongeren op het strand worden belaagd... Ik vind het verschrikkelijk om te zien."

"Zelf heb ik ook weleens agressie meegemaakt tijdens mijn werk. Als je iemand aan moet houden en een grote groep keert zich tegen je, tja, daar sta je dan met je blote handen. Je bent met twee man en hebt handboeien, maar wat moet je dan gaan doen?"

"Toen ik minister Grapperhaus hoorde over een bodycam en noodknop moest ik lachen. Ik draag al een bodycam en heb zelfs twee noodknoppen. Maar het is niet zo dat mensen opeens om je heen lopen. Zonder wapenstok word je gewoon minder serieus genomen."

"En natuurlijk is het zo dat je met die noodknop de politie kan waarschuwen. Maar in de tijd dat die onderweg is, sta je wel alleen."

Uit protest hielden Haagse boa's dinsdag een halve minuut hun vuist voor hun borst. (Foto: Job van der Plicht)

Daisy: 'We willen echt niet iedereen neerknuppelen, maar een wapenstok werkt preventief'

"Ik heb zelf tegen groepen van meer dan dertig personen gestaan en heb eigenlijk een soort van moeten vechten voor mijn leven. Of ik daarna nog wel wil handhaven? Op een of andere manier heb ik toch een boahart."

"Ook tijdens de coronaperiode heb je te maken met agressie. Je krijgt van alles naar je hoofd geroepen of mensen praten bewust met heel veel consumptie."

"Ik verwacht dat het over een paar weken alleen maar erger wordt. Mensen zijn de coronaperiode beu, wat logisch is, want ook wij lopen thuis tegen muren op. Een wapenstok bij je dragen werkt dan toch preventief."

"Het is echt niet zo dat we iedereen willen neerknuppelen, maar je ziet dat iedereen ineens wegstuift als tijdens een incident de wapenstok wordt uitgeschoven."

"Wij zijn er nu juist om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk weer normaal kunnen leven. Als mensen zich er zelf niet aan houden en wij moeten hen erop attenderen, dan doen ze dat toch uiteindelijk echt zelf."

195 Boa's protesteren: 'Met een vliegenmepper gaan ze het niet redden'

Henk: 'Zou fijn zijn als Grapperhaus zelf in uniform kruipt en met ons meegaat de binnenstad in'

"Die handhavers in IJmuiden hebben heel veel geluk gehad. Als er een gestruikeld was, waren er twintig man op hem gaan zitten en was hij waarschijnlijk gestikt in het zand. Dan hadden we een hele andere dag gehad."

"Daarom strijden we al langer voor pepperspray en een wapenstok. Het is niet zo dat we tikken uit willen delen, maar op cruciale momenten willen we onszelf verdedigen tot de politie er is."

"Ik heb zelf meegemaakt dat we iemand staande hielden vanwege diefstal en ineens stond er een groep van dertig, veertig man om ons heen. We hadden het geluk dat we met onze rug tegen de muur stonden en daardoor goed overzicht hadden, maar de vijf minuten voordat de politie kwam voelden heel erg lang."

"Ik zou het fijn vinden als minister Grapperhaus in een uniform van ons kruipt en op een warme zaterdagavond met me meegaat de binnenstad in. Dan gaan we zien wat er gebeurt. Ik hoop dat hij dan tot inkeer komt en ons zo snel mogelijk de middelen geeft, zodat we ons werk veilig kunnen uitoefenen."

De boa's uit Den Haag wilden alleen met hun voornaam in dit artikel in verband met privacyredenen.