Bij een ongeluk tussen een auto en een busje op de N240 bij het Noord-Hollandse Medemblik zijn dinsdagochtend twee doden gevallen. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, van wie er zeker één slecht aan toe is, meldt de politie aan NU.nl.

Het ongeluk gebeurde nadat een busje met hierin negen arbeidsmigranten via het Wagenpad de provinciale weg op reed.

Een auto kon niet meer ontwijken en reed in de flank van het busje. De twee doden zaten beiden in het busje. Ook de bestuurder van de auto is gewond geraakt. Op beelden is te zien hoe de voertuigen in de greppel zijn beland.

De politie is nog druk bezig met het verifiëren van de identiteit van de slachtoffers. De nabestaanden en de familielieden van de gewonden worden opgespoord en ingelicht. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk.