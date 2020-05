De ruiten van zeventien auto's die geparkeerd stonden op de Diamantstraat in Alphen aan den Rijn zijn in de nacht van maandag op dinsdag ingeslagen, zo meldt de politie.

Wie verantwoordelijk is voor de vernielingen is nog onbekend. "We hebben inmiddels een onderzoek opgestart naar de vernielingen en we hopen snel aanknopingspunten te vinden die ons leiden naar de dader of daders", laat een woordvoerder van de politie weten.

De politie kreeg de melding over de beschadigde auto's rond 3.00 uur binnen. Eenmaal ter plaatse zagen agenten dat de ruiten vernield waren.

Ook is nog onbekend of er spullen uit de auto's zijn weggenomen. Gedupeerden kunnen aangifte doen bij de politie. Getuigen worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie.