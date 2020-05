Aan de Brabantring in Nuenen is maandagmiddag een auto in het water terecht gekomen. Het echtpaar dat in de auto zat, een man van 80 jaar en een vrouw van 74 jaar, is overleden.

Na het ongeval zijn beide slachtoffers naar de kant gehaald en gereanimeerd.

De vrouw is ter plaatste overleden aan haar verwondingen. De man werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis en is daar later op de avond aan zijn verwondingen overleden.

Hoe de auto precies in het water is beland is nog onduidelijk. De politie doet nog verder onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.