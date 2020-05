Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is met politie- en boavakbonden in gesprek over de invoering van bodycams voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's). Die gesprekken gaan ook over een noodknop waarover boa's mogelijk moeten gaan beschikken, zodat ze snel hulp van politie kunnen inroepen als een situatie escaleert.

In sommige steden, waaronder Rotterdam, is door boa's getest met het gebruik van een bodycam. Volgens Grapperhaus hebben bodycams "afschrikwekkende werking".

De minister vindt dat de politie "terstond" moet kunnen assisteren als een boa in een moeilijke situatie terechtkomt.

Grapperhaus zegt er nog achter te willen komen hoe dat precies in IJmuiden is gegaan, waar donderdag twee handhavers werden mishandeld door jongeren. Een van hen moest met verwondingen aan het gezicht naar het ziekenhuis.

Boa's dinsdag uit protest de straat op

Dinsdag protesteren boa's in meerdere steden, waaronder Amsterdam en Den Haag. Volgens hen is "de maat vol", ze "willen niet wachten op de eerste dode".

Boabonden vinden dat handhavers over een wapenstok en pepperspray moeten beschikken, zodat boa's zich kunnen verdedigen als een situatie uit de hand loopt.

Maar zover wil Grapperhaus vooralsnog niet gaan. "In ons huidige wettelijke stelsel ligt het geweldsmonopolie bij de politie, en alleen in heel uitzonderlijke situaties kun je lichte wapens toestaan."

Als boa's wapenstokken en pepperspray krijgen, "moeten we ons systeem omgooien", aldus Grapperhaus. "Dan moeten we van boa's een soort gemeentepolitie maken, met bijbehorende opleiding. Maar dat is denk ik voor nu niet iets wat ons verder helpt."

'Brutale idioten moeten lik op stuk krijgen'

De minister van Justitie en Veiligheid zegt zich de zorgen van de handhavers aan te trekken en vindt dat geweldsplegers "lik op stuk moeten krijgen".

"Het is en blijft belachelijk dat allerlei beschermingsmiddelen nodig zijn voor mensen die het gezag vertegenwoordigen, hun werk doen en dan door brutale idioten worden lastiggevallen. Dat is een kwestie van totaal geen begrip hebben hoe het in de samenleving werkt."