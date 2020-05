Met meer dan 713 zonuren beleven we in Nederland de zonnigste meteorologische lente (van 1 maart tot 1 juni) die ooit is gemeten, meldt Weerplaza maandag.

Het oude record uit 2011 is daarmee officieel gebroken. Dat jaar scheen de lentezon 712,7 uur in ons land.

Het record zal nog flink aangescherpt gaan worden, want ook de komende dagen verwacht Weerplaza volop zonneschijn. "Een voorzichtige schatting tot en met zondag levert waarschijnlijk nog zo'n vijftig uur zon op, waardoor het oude record echt wordt verpulverd", aldus de weerdienst.

De hoge luchtdruk en de aanvoer van drogere lucht vanaf land waren de belangrijkste oorzaken van het zonnige weer in de afgelopen maanden. Ook was het voorjaar tot nu toe zeer droog. Alleen in april viel een aantal dagen wat regen van betekenis. Toch zal deze lente niet de boeken in gaan als de warmste ooit.

'Normale' lente levert 520 zonuren op

Een gemiddelde lente levert volgens Weerplaza zo'n 520 uur zon op. Vorig jaar kwam het aantal zonuren in de lente uit op 593, wat het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) al als "zeer zonnig" bestempelde.

Het KNMI berekent het landelijke aantal zonuren door het gemiddelde te nemen van het aantal zonuren die de vijf hoofdstations van het instituut gezamenlijk registreren. Deze weerstations staan verspreid door het land: in De Bilt, Groningen, Vlissingen, Beek en De Kooy.