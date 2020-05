Search and Rescue-Nederland (SAR) heeft maandag twee paragliders ingezet om naar het lichaam van een sinds 11 mei vermiste surfer te zoeken. Om eventuele kijkers te weren wordt de locatie waar wordt gezocht niet bekendgemaakt.

Maandag wordt overlegd wat het team nog kan betekenen.

Zondag is ruim 25 kilometer afgezocht met zoekhonden en paarden. Het was "best pittig" volgens de woordvoerder van de organisatie. De teams waren tot diep in de nacht bezig.

Na het vinden van een mogelijk spoor, sprong ook de politie bij. Dit heeft helaas niet geleid tot het vinden van het lichaam van de 23-jarige surfer uit Delft.

Er wordt al twee weken naar het lichaam van de twintiger gezocht. Hij werd op 12 mei, een dag na zijn vermissing, nog op zee gezien, maar dreef weg voordat het lichaam geborgen kon worden.

Naast de 23-jarige man kwamen nog vier andere watersporters om het leven in de zee bij Scheveningen. De lichamen van dit viertal zijn inmiddels geborgen. Eén persoon overleefde het drama en is na een ziekenhuisopname weer thuis.