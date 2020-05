De meerderheid van de scholen ziet vooralsnog geen grote leerachterstanden door de coronacrisis ontstaan, blijkt maandag uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder duizend schooldirecteuren in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Wel hadden de scholen meer last van het lerarentekort.

Volgens 89 procent van de scholen is de voortgang van de leerlingen constant. Bij 10 procent van de scholen zijn wel leerachterstanden geconstateerd, die volgens de schoolleiders behoorlijk zijn.

"Er worden nu plannen gemaakt voor leerlingen waarbij een achterstand is geconstateerd", aldus AVS-vicevoorzitter Ingrid Doornbos. "Maar er zijn ook scholen die laten weten dat hun leerlingen juist sneller zijn gegaan."

Volgens de schoolleiders hadden de scholen door de coronacrisis wel meer last van het lerarentekort. 37 procent van de schoolleiders in het basisonderwijs zegt dat er te weinig leerkrachten beschikbaar zijn. In het speciaal onderwijs zegt 71 procent hetzelfde.

Bij iets meer dan de helft van de scholen (55 procent) zijn leraren afwezig vanwege het risico op een besmetting. Ook dit percentage ligt in het speciaal onderwijs met 87 procent aanzienlijk hoger.

2 procent van de leraren zit thuis

Gemiddeld is zo'n 2 procent van de leraren niet aanwezig op school, blijkt uit de peiling. Deze leraren worden vanuit huis alsnog ingezet, bijvoorbeeld om les te geven aan leerlingen die thuiszitten.

Niet alle scholen blijven dat doen. Meer dan de helft is niet van plan de leerlingen die thuis zijn afstandsonderwijs te blijven geven. "Een veel genoemde reden is dat daar onvoldoende personeel voor is", aldus AVS.

