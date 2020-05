De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij het Drentse Hooghalen verlopen niet zo snel als verwacht. Spoorbeheerder ProRail vreest dat er pas maandagmiddag om 16.00 uur weer treinen kunnen rijden op het traject Zwolle-Groningen. Tot die tijd is er slechts vervoer per bus mogelijk.

Eerder was de verwachting dat de werkzaamheden maandag rond 6.00 uur zouden zijn afgerond. Maar vooral het herstel van de bovenleiding heeft meer voeten in aarde dan verwacht, laat ProRail zondagavond weten.

Vrijdag overleed een 58-jarige treinmachinist nadat de trein op een onbewaakte spoorwegovergang in botsing kwam met een tractor of aanhanger. Twee passagiers raakten lichtgewond.

ProRail was in de nacht van donderdag op vrijdag begonnen met de herstelwerkzaamheden aan het spoor. Dit weekend werkte ProRail samen met een aannemersbedrijf aan de reparatie van drie portalen, 560 dwarsliggers en 300 meter spoorstaaf.

Bestuurder tractor is met de schrik vrijgekomen

De botsing tussen het treinstel en de aanhanger van de trekker vond vrijdag rond 16.00 uur plaats. Hulpdiensten rukten massaal uit.

In de media wordt verschillend bericht over het voertuig waarmee de trein in botsing is gekomen. Hoewel de politie bericht over een botsing met een tractor, lijkt het op foto's om de aanhanger van de trekker te gaan. Een woordvoerder van de politie zegt later met informatie te komen.

De bestuurder van de tractor is met de schrik vrijgekomen. Naar schatting zaten er zo'n vijftig passagiers in de trein. Zij zijn opgevangen door de hulpverleningsdiensten.

Spoorwegovergang stond op lijst om gesloten te worden

Het ongeval vond plaats op een particuliere onbewaakte spoorwegovergang. De overgang is opgenomen in het Programma Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO), dat als doel heeft om de bijna tweehonderd onbewaakte spoorwegovergangen in het land te beveiligen of op te heffen.

ProRail was met betrokkenen in gesprek over definitieve sluiting van de overgang, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer. Ze vindt dat er snel helderheid moet komen over de toedracht van het ongeval.