Het wordt vermoedelijk weer een week met warm en opvallend zonnig weer. Er wordt geen neerslag verwacht en wolken blijven weg, voorspelt Weerplaza.

Een krachtig hogedrukgebied bouwt na dit weekend op boven het Verenigd Koninkrijk en zet in de loop van de week koers richting de Noordzee. Dit brengt zeer zonnig weer met zich mee.

Wel ontstaan er in de loop van maandag stapelwolken die met name landinwaarts kunnen gaan ophopen. Neerslag wordt er niet verwacht maar de zon kan door de wolken wel soms schuilgaan. Er waait maandag een matige noordwestenwind en de temperatuur ligt rond 17 graden aan zee en rond 20 graden in het binnenland.

Na een frisse nacht wordt het dinsdag iets warmer dan maandag. In het noorden is het zo'n 20 graden, landinwaarts kan het 22 tot 24 graden worden. Er staat weinig wind en er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met enkele wolkenvelden.

Weinig veranderingen op woensdag

Ook woensdag wordt een droge dag met zonnige perioden. Net als dinsdag staat er een zwakke tot matige westelijke wind. Er stroomt net iets minder zachte lucht over het land. Het wordt 18 of 19 graden in de noordelijke provincies en 22 tot 25 graden in het zuiden.

De verwachting is dat het vanaf vrijdag heerlijk zonnig weer gaat worden. Het Pinksterweekend kan op deze manier wel eens warm gaan uitpakken met veel zon en slechts wat wolkensluiers. Een schot voor de boeg voor deze dagen van noord naar zuid: 22 tot 27 graden.