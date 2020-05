De politie in de regio Den Haag helpt sinds zondagmiddag mee in de zoektocht naar de vermiste 23-jarige surfer uit Delft. Teams van Search and Rescue-Nederland (SAR) zijn al sinds de ochtend bezig met zoeken en zijn "iets" op het spoor gekomen.

Een woordvoerder durft aan NU.nl niet te bevestigen dat de politie daarmee ook het lichaam van de surfer op het spoor is. "Er is iets gevonden, maar het kan ook iets heel anders zijn", blijft zij voorzichtig.

SAR is zondagochtend op pad gegaan bij het strand van Scheveningen. De zoektocht is in de loop van de dag uitgebreid naar vijf verschillende plekken langs de Noordzeekust, van Hoek van Holland tot Katwijk en IJmuiden.

Vanwege de harde wind kunnen de teams van SAR het water niet op. De groep maakt daarom onder meer gebruik van zoekhonden en paarden. De zoekhonden zijn getraind in het herkennen van lijklucht.

In totaal kwamen vijf watersporters om het leven

SAR was vrijdag nog met een sonarboot op zee, maar die zoektocht leverde niets op. Er wordt al sinds vorige week maandag naar het lichaam van de surfer gezocht. Hij werd een dag later nog op zee gezien, maar dreef weg voordat het lichaam geborgen kon worden.

Vorige week maandag kwamen naast de 23-jarige man uit Delft nog vier andere watersporters om het leven in de zee bij Scheveningen. De lichamen van dit viertal zijn inmiddels geborgen. Eén persoon overleefde het drama en is na een ziekenhuisopname weer thuis.