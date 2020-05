De Nederlandse politie heeft dinsdag in samenwerking met de Belgische politie drie Nederlandse mannen opgepakt in een grootschalig onderzoek naar internationale drugssmokkel. Diezelfde dag werden ook zes Belgen aangehouden. De bende wordt ervan verdacht jarenlang grote hoeveelheden cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar België te hebben gesmokkeld.

De drie Nederlandse verdachten zijn een 31-jarige man uit Ouderkerk aan den IJssel, een 30-jarige man uit Etten-Leur en een 62-jarige man uit Rotterdam. Bij de drie huiszoekingen die de politie dinsdag uitvoerde, werd onder meer beslag gelegd op een woning in Ouderkerk aan den IJssel, een Mercedes, 20.000 euro contant geld, dure horloges en gegevensdragers.

In België werden dinsdag negen huiszoekingen uitgevoerd, waarbij meer dan twee miljoen euro cash in beslag is genomen, evenals luxe uurwerken, juwelen en diamanten. Ook veertig auto's, waaronder luxewagens en oldtimers, en negentig motorfietsen werden ingenomen, aldus de Belgische politie.

Het Nederlandse drietal is woensdag voorgeleid aan de officier van justitie. De mannen zijn in voorlopige hechtenis gesteld in afwachting van eventuele uitlevering aan België. Daarover beslist de rechtbank in Amsterdam volgende week.