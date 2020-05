De zeer grote brand bij een autobedrijf in het Twentse dorp De Lutte is onder controle, meldt de Twentse brandweer zaterdag. Het is niet duidelijk hoeveel sloopauto's in de as zijn gelegd, vertelt een woordvoerder van veiligheidsregio Twente aan NU.nl.

Ook de toedracht van het incident is nog niet duidelijk. Volgens regionale krant Tubantia hoefden geen huizen ontruimd te worden en is de brand niet overgeslagen naar omliggende panden.

Hulpdiensten hebben GRIP-1 afgekondigd, wat betekent dat hulpdiensten samen één hulpteam inrichten waarbij één persoon de leiding krijgt. Dit is gedaan om genoeg water naar de locatie te krijgen en omdat er veel publiek op de been is, aldus de veiligheidsregio.

De Twentse brandweer riep op Twitter aan mensen op om niet te komen kijken en thuis te blijven. Volgens de hulpverleners houdt de omgeving tijdens het nablussen nog last van de forse rookontwikkeling.