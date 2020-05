Een Twentse beginnend automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn rijbewijs verloren omdat hij met alcohol op over de N18 reed. Toen zijn zwager hem kwam ophalen, bleek die ook dronken achter het stuur te zitten. De vader van de bestuurder werd daarna bekeurd toen ook hij met een slok op achter het stuur was gekropen om naar zijn zoon te gaan.

De politie Haaksbergen meldt zaterdag op Facebook dat zij rond middernacht een melding kreeg over een auto die op zijn kop in de berm langs de N18 lag. De inzittenden hadden het voertuig al verlaten en hadden alleen lichte verwondingen.

Agenten ter plaatse roken alcohol bij de bestuurder, die vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol op bleek te hebben: hij blies 370 ugl, terwijl maximaal 95 ugl toegestaan was. Nadat proces-verbaal tegen hem was gemaakt, bleek dat zijn auto niet verzekerd was en dat hij al eerder zijn rijbewijs was verloren. De politie schreef daarom nog twee processen-verbaal uit.

Om de bestuurder te helpen, was zijn zwager naar de N18 gereden, maar ook bij hem rook de politie een alcohollucht. De man blies 470 ugl, terwijl voor hem een limiet van 220 ugl gold. De politie maakte daarom ook tegen hem proces-verbaal.

Terwijl dit alles plaatsvond, was een eenheid van de politie onderweg naar de locatie om te assisteren. Zij trof een scooter aan die over de N18 reed, terwijl dit niet is toegestaan. Bij de controle bleek de bestuurder de vader van de beginnende automobilist te zijn.

Wederom rook de politie alcohol. De man blies 720 ugl, waar 220 ugl toegestaan was. Hij is zijn rijbewijs kwijt en ook tegen hem werd proces-verbaal gemaakt.