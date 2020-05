De zaterdag begint met wolkenvelden, maar later in de ochtend breekt vanuit het westen de zon door. Wel is er de hele dag plaatselijk kans op een bui.

Aan de westkust is de kans op zonneschijn het grootst, de kans op een bui is het grootst in het zuiden van het land.

Het wordt tussen de 15 en 19 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige westenwind.

Zondag is het opnieuw afwisselend regenachtig en zonnig. Na het weekend kan de temperatuur weer oplopen.

