Bij de botsing tussen een trekker en een trein in het Drentse Hooghalen is vrijdag één persoon overleden. Het gaat om de machinist van de trein. Twee inzittenden van de trein raakten lichtgewond.

Er zaten naar schatting zo'n vijftig mensen in de trein. Deze mensen zijn opgevangen door de hulpverleningsdiensten.

Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Er waren vier ambulances en een traumahelikopter op de plaats van het ongeval aanwezig zijn.

De botsing vond rond 16.00 uur plaats. Op beelden is te zien hoe de trekker compleet in puin ligt. Ook de voorkant van de trein is zwaar beschadigd. De politie stelt later met meer informatie te komen.

Treinverkeer ligt rest van de dag plat

Volgens RTV Drenthe zou de bestuurder van de trekker met de schrik zijn vrijgekomen.

Het treinverkeer tussen Zwolle en Groningen ligt de rest van de dag stil als gevolg van de botsing. Het vervoer zal met bussen plaatsvinden. De extra reistijd is een uur.