Bij een botsing tussen een trekker en een trein in het Drentse Hooghalen zijn vrijdag meerdere gewonden gevallen. Het is nog niet bekend hoeveel mensen gewond zijn en wat hun toestand is, zo meldt de politie.

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt.

Op beelden is te zien hoe de trekker compleet in puin ligt. Ook de voorkant van de trein is zwaar beschadigd. De politie stelt later met meer informatie te komen.

De botsing vond rond 16.00 uur plaats. Het treinverkeer is als gevolg van het ongeluk rijden er tussen Hoogeveen en Assen geen treinen. Dit duurt de rest van de dag, de extra reistijd is ongeveer een uur volgens de NS.