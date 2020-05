Vertrouwelijke gesprekken van de onderwijsinspectie op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam werden vorig jaar afgetapt. Dat schrijft NRC vrijdag. De krant zegt over een van de opnames te beschikken en de authenticiteit te hebben vastgesteld.

De werkkamer op het Haga Lyceum waar inspecteurs gesprekken voerden met elkaar, leerlingen en personeel werd volgens NRC meermaals afgetapt. De krant zegt met vier bronnen rond de middelbare school te hebben gesproken die zelf de afluisterapparatuur hebben gezien of de opnames gehoord hebben.

De bronnen zeggen tegenover NRC dat de directeur van het Haga Lyceum, Soner Atasoy, op deze manier in de gaten hield waarop het inspectieonderzoek zich richtte en wat medewerkers over hem en de school zeiden. Atasoy ontkent tegenover de krant dat hij de opnames gemaakt heeft, maar geeft wel toe dat ze in zijn bezit heeft. "Dat kreeg ik op een USB-stick aangeleverd. Ik weet niet van wie", beweert hij.

Tussen maart en mei 2019 deed de onderwijsinspectie uitgebreid onderzoek naar het Haga Lyceum. Volgens de inlichtingendienst AIVD hing er een radicaal netwerk rondom de schoolleiding.

'Onderwijsinspectie: Zelf ook vermoedens van afluisteren'

De onderwijsinspectie zegt dat inspecteurs zelf ook het vermoeden hadden dat het kamertje werd afgeluisterd ten tijde van het onderzoek. Nadat hier aanwijzingen van binnenkwamen besloot de inspectie gesprekken regelmatig elders te voeren.

Het afluisteren is waarschijnlijk echter niet meer te bewijzen, schrijft NRC. Er was eerder "onvoldoende aanleiding" om het kantoor te onderzoeken. De inspectie zou hebben gevreesd dat het tot onrust zou leiden. Toch beraadt de inspectie zich op stappen, omdat ze wel "concrete signalen" van afluisteren binnen de school hebben. Deze worden ook meegenomen in het lopende onderzoek naar het Haga Lyceum.