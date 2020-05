Vrijdag begint bewolkt en met lokaal wat kans op regen en onweer. Later klaart het op. Het wordt gemiddeld tussen de 21 en 28 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind. Later op de dag kan de wind voor wat afkoeling zorgen.

Vrijdagochtend is het vanuit het westen snel overwegend bewolkt. In de noordelijke helft van het land is soms kans op lichte regen. In het oosten is daarnaast kans op onweer. Toch schijnt de zon ook enige tijd. Rond het middaguur trekken de eerste buien via het noorden richting Duitsland. Aan het einde van de middag en in de avond regent het eerst licht in een gebied van west naar oost, maar daarna klaart het vanuit het westen op.

De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan zee tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. In de ochtend staat er een zwakke tot matige zuidelijke wind. Later op de dag neemt de temperatuur gevoelsmatig snel af door een matige westen- tot zuidwestenwind. Langs de kust is de wind dan vrij krachtig tot krachtig.

In het weekend blijft de kans op een enkele bui bestaan. Ook schijnt de zon en er is kans op stevige wind. Het wordt ongeveer 18 graden. Dat is normaal voor de tijd van het jaar. Na het weekend is het zonnig en droog. In de middag zijn er temperaturen tot boven de 20 graden mogelijk.

