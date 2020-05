Op de officieel eerste zomerse dag van het jaar trokken veel Nederlanders richting het kustgebied. Het werd zelfs zo druk, dat veiligheidsregio's opriepen niet meer naar de Nederlandse badplaatsen te komen. Foto's van een zomerse Hemelvaart ten tijde van corona.

De eerste zonaanbidders verzamelden zich donderdag al vroeg op het strand van Hoek van Holland. Het is niet verboden om naar het strand te gaan, maar het kabinet heeft alle Nederlanders wel verzocht om drukte te vermijden en 1,5 meter afstand te houden. (Foto: Pro Shots)

Richting Zeeland ontstonden donderdagochtend de eerste files door strandverkeer. In de Zeeuwse kustplaats Breskens worden strandgangers gewezen op de 1,5 meterregel. (Foto: Pro Shots)

In de loop van de middag begon het op verschillende plekken echt druk te worden. Veiligheidsregio Kennemerland verzocht mensen dringend om niet richting de stranden te komen. De stranden, waaronder in Scheveningen, liepen namelijk aardig vol. De veiligheidsregio besloot daarom toegangswegen naar de stranden af te sluiten. (Foto: Regio15)

Door toegangscontroles ontstonden op verschillende plekken wachtrijen, zoals hier in Scheveningen. (Foto: Regio15)

Niet alleen in kustgebieden, maar ook bij binnenlandse recreatiegebieden was het donderdag druk. Deze mensen willen een verfrissende duik nemen in het Utrechtse Houten, maar houden daarbij niet allemaal voldoende afstand. (Foto: Pro Shots)

Inwoners van steden zochten verkoeling in het plaatselijke park. Maar ook dat veroorzaakte te veel drukte, zoals hier in het Amsterdamse Vondelpark. (Foto: Pro Shots)

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.