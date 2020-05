De eerste zomerse dag van 2020 is een feit nadat rond 14.40 uur in De Bilt een temperatuur werd gemeten van meer dan 25 graden.

Een dag wordt als een zomerse dag gekenschetst als de temperatuur in het Utrechtse De Bilt, de thuisbasis van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) de grens van 25 graden passeert.

In Gilze Rijen, Woensdrecht en Eindhoven ging de thermometer al rond 13.30 uur over de 25 graden heen. Verwacht wordt dat het in het zuiden lokaal 28 graden kan worden.

Zomerse dagen in mei zijn geen uitzondering, gemiddeld telt het KNMI in mei drie dagen waarbij de temperatuur boven de 25 graden komt. De vroegste zomerse dag in De Bilt was op 14 april 2007 met 27,6 graden.

Op 6 april werd in De Bilt de eerste warme dag gemeld, toen kwam de temperatuur boven de 20 graden uit. Halverwege de middag steeg het kwik bij het weerstation in De Bilt naar 22,6 graden. Nog nooit werd er een warmere 6 april gemeten.

De verwachting is dat vrijdag vanuit het westen bewolking met soms lichte regen over het land trekt. Door de westenwind koelt het dan snel af.