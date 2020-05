De brand die donderdag is ontstaan op het dak van de niet-actieve kerncentrale in de Gelderse plaats Dodewaard is onder controle, bevestigt de veiligheidsregio Gelderland-Zuid aan NU.nl. Er is geen radioactiviteit bij de brand betrokken.

De brand heeft alleen schade veroorzaakt aan de buitenkant van het gebouw. "De nucleaire installatie is niet bij de brand betrokken geweest", aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij de brand.

De brandweer is bezig met het nablussen van de brand. De nabluswerkzaamheden gaan volgens de woordvoerder nog enige tijd in beslag nemen.

Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur onder controle te krijgen. Hulpdiensten hadden GRIP-1 afgekondigd, wat betekent dat hulpdiensten samen één hulpteam inrichten waarbij één persoon de leiding krijgt.

Verkeersregelaars en de politie zijn aanwezig in Dodewaard om te zorgen dat hulpdiensten voldoende toegang hebben tot de brand.

Er komen veel mensen af op de brand. De brandweer riep eerder al op om uit de buurt te blijven, omdat er vermoedelijk gasflessen op het dak lagen. "We vragen nog steeds om uit de omgeving weg te blijven", aldus de woordvoerder. "We ervaren hinder van mensen die komen kijken."

48 Brandweer blust brand niet-actieve kerncentrale in Gelderland

'Nucleaire veiligheid is niet in het geding'

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid (ANVS) zegt dat de nucleaire veiligheid bij de niet-actieve kerncentrale niet in het geding is. De toezichthouder gaat wel toezien op verdere afhandeling van de brand.

De centrale is sinds 1997 niet meer in gebruik. Al het splijtstof en radioactief afval is opgeruimd en de apparatuur is ontkoppeld. In 2005 is de 'Veilige Insluiting' van de centrale afgerond, wat betekent dat de centrale zo goed als volledig is dichtgemetseld.

Sindsdien is een wachttijd tot 2024 ingegaan, waarin wordt gewacht totdat de straling op de laatste radioactief besmette oppervlaktes is vervallen. Tijdens deze wachttijd wordt het gebouw constant beveiligd en na 2045 kan de centrale volledig worden afgebroken.