Donderdag is het overwegend zonnig en droog. Er staat een zwakke wind vanuit uiteenlopende richtingen. De gemiddelde temperatuur ligt tussen de 23 en 28 graden. Daarmee wordt het mogelijk de eerste zomerse dag van het jaar. Voor een landelijke officiële zomerdag moet het in De Bilt 25 graden worden.

Overdag hangt er sluierbewolking boven het land, maar de zon kan daar gemakkelijk doorheen schijnen. Later in de ochtend ontstaan er stapelwolken en in de loop van de middag zijn er vooral in het westen wolkenvelden. Deze lossen in de avond weer op.

Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er later op de dag kans op wat regen. In het zuidwesten is er in de avond kans op een bui of onweersbui met windstoten.

Aan het eind van de middag is het gemiddeld 22 graden in het noorden en lokaal 28 graden in het zuiden. De wind komt uit verschillende richtingen, hoewel overwegend vanuit het zuiden, en is zwak. In de loop van de middag kan er in de kustprovincies sprake zijn van een verkoelende zeewind. In de avond komt de wind in het westen overwegend uit noordwestelijke richting.

Vrijdag koelt het iets af, maar het blijft warm met een maximale temperatuur van ongeveer 19 graden. Er is sprake van wolkenvelden en later op de dag mogelijk enige regen. Daarna klaart het op en is het vrij zonnig. In het weekend is de temperatuur normaal voor de tijd van het jaar.

