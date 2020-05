Uiterlijk 20 procent van de studenten en medewerkers op universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen mag vanaf 15 juni weer op locatie aanwezig zijn, zo laten de Vereniging Hogescholen en de de Vereniging van Universiteiten (VSNU) woensdag weten in de protocollen voor de herstart voor het hoger onderwijs.

De MBO Raad heeft nog geen protocol gepresenteerd, maar publiceerde wel al dezelfde soort richtlijnen op hun website.

Op 15 juni begint het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs met het afnemen van toetsen, tentamens en het geven van praktijklessen. Om te voorkomen dat het openbaar vervoer te zwaar belast wordt, volgen de hogere onderwijsinstellingen tot 1 september een ander protocol dan normaal.

Zo mogen onderwijsactiviteiten op locatie alleen buiten de spits plaatsvinden tussen 11.00 en 15.00 uur en na 20.00 uur. Leerlingen mogen wel 15.00 en 20.00 op de onderwijslocatie zijn.

Ook zal het overgrote deel van de studenten, 80 procent, hun lessen op afstand moeten blijven volgen. Dit om het openbaar vervoer te ontlasten maar ook om een te hoge concentratie van medewerkers en studenten in de gebouwen te voorkomen. Hoe die verdeling er precies uit ziet, zal per onderwijsinstelling zelf worden ingedeeld.

Vanaf 1 juni mogen studenten en scholieren zo min mogelijk gebruik maken va het openbaar vervoer en niet tijdens de spits reizen.

Verwacht langere tijd online onderwijs

De hogescholen willen dat het beperkte fysieke onderwijs in de eerste plaats wordt ingezet om de studievertraging die studenten hebben opgelopen in te halen, zodat studenten in september zoveel mogelijk met een schone lei aan hun volgende studiejaar kunnen beginnen.

Op universiteiten zullen afstudeerders die practica of laboratoria moeten gebruiken voorrang krijgen.

De hogescholen en de universiteiten verwachten dat ook na september nog voor een deel online onderwijs zal moeten worden gegeven. De universiteiten geven daarbij prioriteit aan eerstejaarsstudenten om fysiek onderwijs te kunnen volgen.

