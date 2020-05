45 personeelsleden van vleesverwerker Vion in het Gelderse Groenlo zijn positief getest op het coronavirus. Het bedrijf is per direct gesloten, meldt de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) woensdagmiddag.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft dierenartsen die werkzaam waren op het slachthuis opgedragen hun werkzaamheden te staken, omdat hun veiligheid niet meer gewaarborgd kan worden. "Omdat er zonder aanwezigheid van een NVWA-dierenarts geen dieren geslacht mogen worden, is het slachtproces in het slachthuis helemaal stilgelegd."

Tot nu toe werden 212 medewerkers getest. De overige 388 medewerkers zullen op korte termijn getest worden.

De NVWA heeft melding gedaan bij Inspectie SZW en gaat op korte termijn in overleg met de GGD, het betrokken bedrijf en de Inspectie SZW om te kijken hoe het bedrijf de werkzaamheden op een veilige manier kan hervatten, aldus de NVWA.

Naast Nederland zijn ook in de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland onlangs slachthuizen noodgedwongen gesloten. Mensen staan er dicht op elkaar en soms is er slechte ventilatie, waardoor het coronavirus zich er snel kan verspreiden.

De positief geteste medewerkers van Vion Groenlo gaan in thuisisolatie en de medebewoners van deze personen verblijven in quarantaine voor twee weken.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.