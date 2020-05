Het beveiligingsbeleid op Schiphol kent blinde vlekken, waardoor criminelen de mogelijkheid zien om te infiltreren onder Schipholpashouders. Vooral de drugshandel is een groot probleem, blijkt woensdag uit een kritisch rapport van Bureau Beke over georganiseerde misdaad op Schiphol.

Het onderzoekbureau heeft het grootschalige onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer. Ze hebben hiervoor onder andere werkbezoeken uitgevoerd, meer dan honderd interviews afgenomen en voor het publiek toegankelijke locaties geobserveerd.

Op basis van het onderzoek concludeert Bureau Beke dat de beveiliging van de luchthaven grote blinde vlekken kent. Hier profiteren criminelen van door medewerkers te ronselen, zodat ze met een zogenaamde Schipholpas toegang hebben tot verschillende locaties op de luchthaven, waaronder bagagekelders en onderhoudshangars.

In totaal beschikken meer dan 56.000 Schipholmedewerkers over een pas. 2.300 medewerkers hebben met hun Schipholpas toegang tot beveiligd gebied. Volgens de onderzoekers zijn er mensen die ten onrechte een nog werkende toegangspas hebben, omdat hun pas bijvoorbeeld na ontslag nog steeds werkt. Er is daarnaast geen toezicht op de manier waarop passen worden gebruikt, zodat verdacht pasgebruik (bijvoorbeeld na werktijd) onopgemerkt blijft.

De "helpende handen" zorgen ervoor dat criminele netwerken inzicht hebben in logistieke processen en de werkwijze van Douane, KMar en beveiliging. De omvang van deze criminele infiltratie is niet bekend.

Cocaïnehandel en verdachte transacties

De onderzoekers zien veel drugshandel op het vliegveld, waarbij voornamelijk cocaïne en andere synthetische drugs worden verhandeld. Naast de drugshandel vindt er ook georganiseerde diefstal plaats en zien de onderzoekers tientallen miljoenen verdachte transacties die van bedrijven op of rond Schiphol afkomstig zijn.

"Toegang tot Schiphol is letterlijk veel waard voor georganiseerde criminelen. Wie duurzaam infiltreert in de logistieke processen op Schiphol, kan steeds weer concrete criminele projecten opzetten en uitvoeren", aldus het rapport.

'Gebrekkige toegangscontrole' en andere grote gaten in beveiliging

De criminelen hebben middels medewerkers met een Schipholpas toegang tot de luchthaven weten te verkrijgen. Criminele activiteiten op Schiphol zijn mogelijk doordat er grote gaten in de beveiliging zitten, zien de onderzoekers.

Zo zijn de veiligheidscontroles vooral gericht op personen die het vliegveld op willen, terwijl het verkeer dat vertrekt minder goed wordt gecontroleerd. Daardoor zien de malafide Schipholpashouders kans om goederen naar buiten te smokkelen.

De focus van de Douane ligt daarnaast op binnenkomende goederen van buiten de Europese Unie, terwijl ook vanaf de luchthaven kan worden gesmokkeld. Veel smokkelroutes lopen binnen de vaak minder goed beveiligde Europese luchthavens naar Schiphol.

De toegangscontrole van onder meer Schiphol-Oost beschrijven de onderzoekers als "gebrekkig" en "ontbrekend". Daarnaast kunnen criminelen op elk moment toegang krijgen tot de luchthaven omdat de Schipholpassen ook buiten werktijd gebruikt kunnen worden.

Criminele infiltratie op de luchthaven is een bedreiging van de veiligheid, stelt het rapport. Er ontstaat op deze manier criminele intimidatie op de werkvloer. Ook de burgerluchtvaart loopt gevaar, omdat criminelen toegang hebben tot vliegtuigen, bagage en luchtvaart.