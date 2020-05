Woensdag begint zonnig, maar landinwaarts ontstaan later stapelwolken. De gemiddelde temperatuur ligt tussen de 20 en 26 graden. Er staat een overwegend zwakke noordenwind.

In de ochtend kan er sprake zijn van mistbanken, maar deze lossen overdag snel op. Het is overwegend zonnig op veel plaatsen, maar later op de dag ontstaan landinwaarts steeds meer stapelwolken. In de avond lost deze bewolking overal op.

Op de Wadden wordt het maximaal 18 graden, in het zuiden wordt het maximaal 25 graden. Er staat een overwegend zwakke, noordenwind.

In de avond draait de wind naar het oosten. Op het IJsselmeer en aan zee neemt de wind toe naar matig. Door de zeewind wordt het ook wat koeler.

Donderdag loopt de temperatuur weer op. Landinwaarts wordt het maximaal 23 tot 28 graden. Langs de kust en op de Wadden blijft het koeler.

