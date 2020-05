Voortaan kan iedereen een nieuwe basis- of middelbare school oprichten, wanneer daar voldoende belangstelling voor is. De Eerste Kamer keurde daarover dinsdag een wet goed.

De Tweede Kamer stemde in oktober al voor deze 'Wet meer ruimte voor nieuwe scholen'. De nieuwe regels gaan in vanaf 1 juni 2021. Vanwege de coronacrisis is dat een jaar later dan gepland.

Om een nieuwe school op te richten, hoeft slechts bewezen te worden dat er genoeg animo voor is. Bijvoorbeeld met ouderverklaringen of in bepaalde gevallen met een marktonderzoek. Een 'erkende' religie of levensbeschouwelijke richting is dus niet meer nodig als grondslag.

Volgens Minister Arie Slob (Onderwijs) moet de wet zorgen voor meer dynamiek in het onderwijslandschap en ruimte bieden voor innovatie, om de onderwijssector eigentijds te houden.

Nieuwe scholen voortaan vooraf getest

De wet heeft ook een tweede doelstelling: nieuwe scholen worden voortaan vooraf al getoetst aan een aantal kwaliteitseisen, als ze aanspraak willen maken op financiering. Op dit moment gebeurt dit pas nadat een school van start is gegaan.

De Inspectie zal onder meer kijken naar de inrichting van de onderwijstijd, inhoud van het onderwijs en de invulling van de wettelijke burgerschapsopdracht.

Nieuwe scholen mogen segregatie niet vergroten

De Tweede Kamer dwong enkele veranderingen af op het wetsvoorstel van Slob. Zo moeten nieuwe scholen laten zien hoe ze bijdragen aan het tegengaan van segregatie.

Ook dienen initiatiefnemers van nieuwe scholen uit te leggen hoe de school zal omgaan met de vrijwillige ouderbijdrage, hoe de school verwacht samen te gaan werken met de kinderopvang én hoe de school uitvoering geeft aan de Wet medezeggenschap op scholen.

Verklaring omtrent gedrag nodig

De beoogde bestuurders van de nieuwe school moeten volgens de wet een verklaring omtrent het gedrag (vog) kunnen overleggen.

Ook mag een bestuur geen nieuwe school starten als ze in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag leiding gaven aan een school die op basis van zeer zwakke kwaliteit is gesloten of een onherroepelijke aanwijzing van de minister heeft ontvangen.