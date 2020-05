De politie heeft drugs en een doorgeladen vuurwapen aangetroffen in het vakantiehuis waar Toon R., een van de kopstukken van een "crimineel Brabants familienetwerk", is opgepakt. Het gaat onder meer om tientallen xtc-pillen, meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

De politie trof R. maandagavond op een vakantiepark in het Gelderse Ede aan.

Naast de pillen en het vuurwapen, is ook amfetamine en een handelshoeveelheid crystal meth aangetroffen. In een bus bij de woning ontdekten agenten daarnaast "zoutzuur en apaan" in dertig vaten. Dit zijn grondstoffen voor synthetische drugs.

"Het lijkt erop dat R. tijdens zijn vlucht voor de politie gewoon is doorgegaan met criminele activiteiten", aldus het OM. Tien in het huisje gevonden telefoons zullen onderzocht worden.

R. wordt verdacht van betrokkenheid bij vuurwapenhandel, vuurwapenbezit en meerdere drugsdelicten en is volgens het OM "een van de meest gezochte mannen in Brabant". De politie probeerde hem sinds november 2019 te arresteren.

Acht leden van de familie R. worden verdacht. Tijdens invallen onder de naam Operatie Alfa werden explosieven, drugs en wapens aangetroffen bij woonwagenkampen in Oss en Lith.

Aanstaande woensdag is er een zogeheten pro-formazitting met de zeven andere verdachten in het onderzoek. Toon R. wordt later deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris.